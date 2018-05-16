В США музей Холокоста выразил обеспокоенность недавними проявлениями нетерпимости и антисемитизма в Украине

Национальный Мемориальный музей Холокоста США 14 мая выступил с заявлением, в котором выразил «глубокую озабоченность» недавними проявлениями нетерпимости и антисемитизма в Украине, включая насилие против ромских общин в Киеве и Львове.

Об этом сообщает "Лехаим".

В заявлении отмечалось, что наряду с недавними нападениями на ромов в стране «происходит также тревожный рост антисемитской активности включая осквернение еврейских мемориалов, факельные шествия и антисемитские высказывания, организованные неонацистскими группами во Львове и Одессе, героизирующими нацистских коллаборантов, которые участвовали в массовых убийствах украинских евреев.

Очевидно, что еще многое должно быть сделано для борьбы с антисемитизмом и анти-ромскими предубеждениями, и для прекращения разнообразных попыток искажения истории Холокоста путем героизации нацистских коллаборантов и отбеливания исторической правды», – говорилось в заявлении Мемориального музея Холокоста.

С осуждением отмечалось, что в Украине под руководством правительственного Украинского института национальной памяти продолжается политика «восхваления определенных лидеров Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА), очистка их кровавой репутации вызывает сомнения в отношении намерений правительства».

«Музей призывает украинское правительство последовательно бороться с новым проявлениями нетерпимости – включая антисемитизм и анти-ромские настроения – и честно противостоять прошлому страны, включая участие некоторых украинцев в убийстве евреев и ромов во время Второй мировой войны.

Последовательность в подходе правительства и направление национальных ресурсов на инициативы по мемориализации трагедии Бабьего Яра и Холокоста в Украине будут положительными шагами в этом процессе», – указано в заявлении.