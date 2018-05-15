В Израиле почтили память эфиопских евреев, которые погибли во время репатриации в 1980-х годах

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху произнёс речь на церемонии памяти эфиопских евреев, погибших по пути в Израиль.

Он говорил о недопущении дискриминации по национальному признаку в демократической стране и о борьбе с расизмом во всех его проявлениях, а также о первом докладе правительственной группы по борьбе с расизмом, сообщает проект "Еврейские новости".

"Для нас неприемлемо, чтобы в Израиле, в еврейском государстве, происходили акты дискриминации и расизма. Но они есть. Поэтому мы решили, что в израильской демократии не должно быть места расизму в любом его проявлении. [...] Я впечатлен просветительской деятельностью, цель которой донести до широких кругов знания о героической алие (ивр. עלייה - «подъём», «восхождение» - ред.).

Я восхищаюсь ростом вовлеченности репатриантов из Эфиопии в сферу культуры. Мы все это видим и слышим. Это замечательно. Здесь сливаются стремление принять израильскую идентичность и желание использовать наследие общины.

Имена эфиопских евреев останутся в памяти, благодаря их верности нашей стране, нашему наследию, нашему городу. Мы всегда будем помнить о жертве тех, кто погиб по пути в Сион, кого поминают в нашей столице, в Иерусалиме. Да будет благословенна их память", - сказал Биньямин Нетаньяху.

Ежегодно в День Иерусалима в Израиле проходит церемония памяти эфиопских евреев, которые погибли во время репатриации в Израиль с 1980 по 1984 годы. В конце 2007 года на Горе Герцля установили постоянный монумент в память о погибших.