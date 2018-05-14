В Израиле сотни тысяч евреев против осквернения субботы Евровидением-2019

Заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман (Яадут ха-Тора) 14 мая призвал министров культуры, связи и туризма предотвратить осквернение субботы в случае проведения конкурса "Евровидение" в 2019 году в Иерусалиме.

Об этом сообщают "Вести".

В письме, направленном министрам Мири Регев, Аюбу Каре и Яриву Левину, Лицман писал: "В последние дни общественности стало известно, что планируется проведение международного певческого конкурса ("Евровидение") в Израиле примерно в мае будущего года, и Иерусалим рассматривается как место его проведения".

Лицман отметил, что он обращается к министрам "от имени сотен тысяч еврейских граждан из всех слоев населения, для которых важно соблюдение субботы". Заместитель министра объяснил, что он обращается уже сейчас, потому что детали мероприятия еще не установлены.

"На протяжении поколений народ Израиля соблюдал субботу", - напомнил Лицман. Он просил приложить все усилия, чтобы этот конкурс не нанес ущерба святости субботы.