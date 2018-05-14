Глава МИД Германии сказал, что борьба с антисемитизмом должна оставаться частью идентичности страны

Министр иностранных дел ФРГ заявил, что вклад в безопасность Израиля является частью идентичности Германии.

По случаю 70-летней годовщины провозглашения государства Израиль, которая празднуется 14 мая, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) напомнил об особой ответственности ФРГ в борьбе против нацизма и антисемитизм, сообщает "Лехаим".

“Вклад в безопасность Израиля и борьба против антисемитизма должны оставаться частью идентичности нашей страны”, – написал Мас в гостевом комментарии для газеты Bild, текст которого опубликовали немецкие информагентства в воскресенье, 13 мая.

“Сегодня мы должны занять однозначную позицию против любого проявления антисемитизма. Наша ответственность за защиту жизней евреев не закончится никогда”, – отметил глава германской дипломатии. За то обстоятельство, что через 73 года после Холокоста Германию и Израиль связывает настоящая дружба, Берлину следует быть “бесконечно благодарным”.

Вместе с тем министр считает “постыдным” для Германии, что находящиеся на ее территории еврейские школы и другие учреждения до сих пор нуждаются в полицейской охране, “присуждаются премии за антисемитские провокации, и дети в наших школах сталкиваются с анисемитсткими угрозами”.

Еврейское государство Израиль было создано 14 мая 1948 года, когда его основатель Давид Бен-Гурион зачитал в Тель-Авиве декларацию о независимости. Израиль, однако, отмечает это событие по еврейскому календарю, поэтому праздничные мероприятия начались уже 18 апреля.