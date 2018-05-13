Польские театралы сыграли спектакль в разрушенной синагоге Острога

Члены польского театрального центра “Брама Ґродзька” показали спектакль в острожской Большой синагоге 12 мая.

Представление от гостей из Польши – это часть художественного фестиваля “Острог-Ренессанс”, который продлится до 13 мая, сообщает Ostroh.info.

На сцене играл актер Витольд Домбровски и музыкант Роберт Бжозовски. Они рассказали и показали острожанам три истории, а четвертую частично исполнили вместе с публикой.

“Я думаю, что играть в этой синагоге – это гораздо лучше, чем в обычном театре. Театр – это храм искусства, но эта синагога – это реальный храм”, – комментирует актер Витольд Домбровски.

Актер играл на польском, однако с помощью проектора на стене синагоги воссоздали украинский перевод.

Как сообщают организаторы фестиваля, спектакль был по произведениям нобелевского лаурет Исаака Зингера и главного раввина Острога, руководителя высшего религиозного учебного заведения при синагоге (ешивы) 1550 года Маршала Шломо Лурии.

Организатор фестиваля, начальник городского отдела культуры и туризма Ольга Лозюк говорит, что между синагогой и фестивалем есть особый символизм: восстановление синагоги началось в тот год, когда впервые провели творческий фестиваль “Острог-Ренессанс”.

“Вот третий год мы проводим фестиваль и мы видим, в каком состоянии синагога теперь! Поэтому я хочу, чтобы сегодняшний вечер и этот интерес людей так же был символическим в нашем городе, и чтобы в дальнейшем наш город цвел так быстро, как и синагога”, – объясняет организатор Ольга Лозюк.