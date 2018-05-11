В Палестине арабы пытались сорвать паломничество евреев к гробнице Йосефа

Паломничество к гробнице Йосефа в этом месяце было особенно многочисленным. В ночь с 10 на 11 мая в Шхеме собралось около 3 000 человек.

Также рядом с гробницей собрались толпы мусульман, которые пытались помешать паломничеству. Военным пришлось сдерживать их и применять силу для того, чтобы не допустить столкновений с израильтянами, сообщает JewishNews.

Перед этим, паломничество совершалось 5 апреля, на нём присутствовала 1 000 человек и также были случаи столкновения с арабами.

Для того, чтобы совершить паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме, требуется специальное разрешение военного ведомства. Подъезд к святыне осуществляется на автобусах, охрана которых обеспечивается израильскими военными.

Осенью 2000 года могила Йосефа в Шхеме была осквернена арабами. Мемориальный комплекс подожгли, после чего покрасили купол в исламский зелёный цвет. Затем власти Палестиской автономии поменяли цвет на нейтральный и долгое время святое место было в запущенном состоянии.

В 2010 году, летом, палестинские власти начали реставрацию гробницы, но так и не довели её до конца В апреле и мае 2018 года проводились очередные работы по восстановлению святыни.