В Днепре открылась выставка о поляках, спасавших евреев от Холокоста

В Музее «Память еврейского народа и Холокост в Украине» открылась выставка «Рискуя жизнью», посвященная польским гражданам, спасавшим своих еврейских соотечественников в годы Второй Мировой войны от преследований со стороны нацистов.

Днепр стал первым украинским городом, в котором экспонируется данная выставка, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Выставка создана варшавским «Музеем истории польских евреев Polin» при поддержке «Польского института в Киеве» и УИИХ «Ткума».

На ее торжественное открытие приехали руководитель Генерального Консульства Республики Польша в Харькове, консул Ян Здановский, куратор выставки, сотрудник «Польского института в Киеве» Мария Заиченко. Господин консул Здановский высоко оценил значимость этого события и преподнес ценный подарок Музею «Память еврейского народа и Холокост в Украине» – роскошно изданную книгу о тысячелетней истории евреев Польши.

Первую экскурсию по выставке, которая призвана представить лица, истории и мотивации поляков, спасавших евреев во время Второй Мировой войны, провел руководитель научного отдела Музея доктор Егор Врадий.

После знакомства с выставкой состоялось ее обсуждение в формате открытой дискуссии «Днепровского исторического клуба», в которой, с помощью видеосвязи, приняла участие создатель проекта выставки Йоанна Круль (Израиль), которая попыталась ответить на многочисленные вопросы, связанные с политикой исторической памяти, концептуальным подходом к освещению болезненных исторических моментов, в том числе и вопросов ответственности.

Выставка будет экспонироваться в Еврейском Музее Днепра до середины июля.