Сейм Литвы провозгласил 2020-й годом евреев и Виленского гаона

Сейм Литвы объявил 2020 год годом Виленского гаона и литовских евреев,

Как сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу парламента Литвы, через два года страна будет отмечать 300-летие со дня рождения литовского раввина и одного из самых выдающихся духовных лидеров литовских евреев - Виленского гаона Элияху бен Шломо Залмана. Благодаря бен Шломо Залману столицу Литвы в путеводителях и социальных сетях называют Северным Иерусалимом.

Все 92 депутата единогласно проголосовали за решение сделать 2020-й годом литовского еврейства.

В документе отмечается, что литовские евреи проживают на территории страны еще со времен Великого княжества Литовского. Они внесли значительный вклад в создание литовской государственности, а также в историческое, культурное и научное развитие страны. Общая история литовцев и евреев, проживающих в одном государстве, составляет более 700 лет.

Сейм предложил правительству сформировать комиссию для подготовки к году Виленского гаона и литовских евреев. До 1 февраля 2019 года она должна составить план мероприятий и оценить, сколько денег должно быть выделено из бюджета.

Элияху бен Шломо Залман родился в 1720 году близ Бреста в семье раввинов. В молодости посетил такие центры еврейской и мировой учёности, как Берлин, Прага, Амстердам, где смог встретиться с рядом авторитетных раввинов. В 1745 году поселился в Вильно. Хотя Элияху бен Шломо Залман не занимал официальной должности раввина, тем не менее, он получал жалование от общины на нужды своей семьи и иешивы.

Поучив прозвище «Виленский гаон» (что в переводе с иврита означает «Гений»), Элияху вошел в историю как резкий и принципиальный критик хасидизма с позиций ортодоксального иудаизма.

Сончался в 1797 в Вильне. Могила Виленского гаона пользуется почитанием среди иудеев.