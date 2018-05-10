Власти Италии предоставили заключенным-мусульманам имамов

Италия начала реализацию программы, в рамках которой с заключенными-мусульманами работают образованные имамы.

Как отметил координатор председательства Италии в ОБСЕ Виничио Мати, опыт этот итальянские власти предлагают перенять и другим государствам-членам объединения. Об этом сообщает Islam-today.

«Мы считаем крайне важным следить за происходящим внутри тюрем, учитывая, что период заключения может ускорить процесс радикализации. Италия решила предоставлять заключённым, исповедующим ислам, и сопровождать их пребывание в тюрьмах служителями культа, то есть имамами, целью которых является избежать опасных изменений их вероисповедании», - говорит представитель Италии, выступивший на антитеррористической конференции ОБСЕ.

Феномен терроризма, между тем, по мнению Мати, нельзя привязывать к какой-то религии или национальности.