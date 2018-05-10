Еврейские женщины просят разрешить разводы за пределами Израиля

Еврейские женщины, проживающие во Франции, обратились к израильским властям с просьбой разрешить разводы в рамках еврейского закона за пределами государства Израиль.

Как сообщает проект "Еврейские новости", в Израиле на протяжении некоторого времени обсуждается законопроект, предусматривающий полномочия раввинских судов на расторжение браков, без которого еврейские женщины за пределами израильского государства не могут разводиться со своими супругами и создавать новые семьи.

Во французской прессе отмечается, что проблема несчастливых семейных отношений во Франции коснулась большого количества евреек, которые нуждаются в принятии закона о разводах.