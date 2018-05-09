Полиция Германии разыскивает 89-летнюю женщину за отрицание Холокоста

Полиция Германии разыскивает 89-летнюю женщину, которая была неоднократно осуждена за отрицание Холокоста.

Урсула Хавербек, которую местные СМИ уже прозвали «бабушкой-нацисткой», получила 2 года колонии по восьми статьям в октябре прошлого года. Однако отбывать наказание, срок которого начинался 23 апреля, женщина не захотела и вместо этого ударилась в бега. Об этом сообщает Jewish.ru со ссылкой на Deutsche Welle.

«Осужденная должна была сама явиться в тюрьму до 23 апреля, но этого не сделала. Поэтому был выдан ордер на ее арест», – говорится в заявлении прокурора.

Отмечается, что осудили фрау Хавербек за отрицание Холокоста не в первый раз. Так, в 2015 году бабушка заявляла, что «Освенцим не являлся лагерем смерти, и это не доказано исторически», а также утверждала, что «Холокост – это величайшая ложь в истории».

По данным полиции, дом Урсулы Хавербек в городе Флото пустует уже длительное время, и местонахождение беглянки установить пока не удалось.