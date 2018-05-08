В Греции неизвестные осквернили могилы на еврейском кладбище

В еврейской части Никайского кладбища в районе греческих Афин неизвестными были осквернены несколько могильных плит.

Полиция разыскивает преступников, сообщает проект "Еврейские новости".

Напомним, что в 2012 году Совет Европы утвердил резолюцию, согласно которой ответственность за сохранность еврейских могил возлагается на правительства стран, где находятся эти кладбища.

В документе подчеркивалось, что еврейские захоронения подвергаются большей опасности, чем другие. Причем угроза исходит не только от вандалов, но и от местных чиновников, которые возводят над еврейскими могилами жилые районы, парки отдыха и склады.