Палестинский лидер извинился перед иудеями за высказывания о Холокосте

16:18, 05 мая 2018
Иудаизм
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Махмуд Аббас извинился за свои антисемитские высказывания / islam-today.ru

Об этом сообщила в пятницу израильская газета The Jerusalem Post

"Если людей обидели мои заявления, особенно тех, кто придерживается иудейской веры, то я приношу извинения", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводит издание.

"Я бы хотел убедить всех, что это (оскорбления - прим. ред.) не входило в мои намерения, и я уважаю иудейскую веру, как и все другие монотеистические религии", - подчеркнул М.Аббас.

По его словам, Холокост является "наиболее отвратительным преступлением за всю историю", а антисемитизм заслуживает осуждения.

Такое заявление глава ПНА сделал после того, как лидеры ряда стран и дипломаты призвали его извиниться за свои высказывания. М.Аббас ранее заявил, что евреи сами спровоцировали Холокост и что их преследование было связано с их поведением, а не с религией.

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