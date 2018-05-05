Палестинский лидер извинился перед иудеями за высказывания о Холокосте

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас извинился за свои антисемитские высказывания.

Об этом сообщила в пятницу израильская газета The Jerusalem Post.

"Если людей обидели мои заявления, особенно тех, кто придерживается иудейской веры, то я приношу извинения", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводит издание.

"Я бы хотел убедить всех, что это (оскорбления - прим. ред.) не входило в мои намерения, и я уважаю иудейскую веру, как и все другие монотеистические религии", - подчеркнул М.Аббас.

По его словам, Холокост является "наиболее отвратительным преступлением за всю историю", а антисемитизм заслуживает осуждения.

Такое заявление глава ПНА сделал после того, как лидеры ряда стран и дипломаты призвали его извиниться за свои высказывания. М.Аббас ранее заявил, что евреи сами спровоцировали Холокост и что их преследование было связано с их поведением, а не с религией.