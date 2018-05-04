В ООН осудили заявление палестинского лидера о том, что евреи сами спровоцировали Холокост

В ООН в очередной раз выразили обеспокоенность всплеском антисемитизма в мире.

После высказываний лидера Палестины Махмуда Аббаса о холокосте противостоять антисемитизму мировых лидеров призвал спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов, сообщает Jewish.ru.

«Подобные заявления неприемлемы, вызывают глубокое беспокойство и не служат интересам палестинского народа, а также не способствуют миру на Ближнем Востоке»,- заявил Младенов.

Евросоюз также назвал неприемлемыми замечания главы Государства Палестины Махмуда Аббаса о Холокосте. Об этом сообщается в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, распространенном в среду, 2 мая. Высказывания президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что евреи спровоцировали Холокост своим поведением, встретили осуждение со стороны министерства по делам Европы и иностранных дел Франции.

Ранее Махмуд Аббас произнес речь в Рамалле, в ходе которой заявил, что евреи «каждые 10-15 лет» подвергались погромам в Европе не из-за национальности, а потому что были банкирами и ростовщиками. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество осудить Аббаса за антисемитизм.