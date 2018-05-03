При взрыве на иудейском празднике в Лондоне пострадало 30 человек

В ночь на 3 мая в самый разгар иудейского праздника в британской столице прогремел мощный взрыв.

Как сообщает Jewish.ru, произошло это в районе Стэмфод Хилл, где несколько десятков человек отмечали еврейский праздник Лаг ба-Омер. Отмечается, что в результате взрыва пострадали, по меньшей мере, 30 человек.

Взрыв произошел, когда раввин поднес огонь к сложенному, но еще не разожженному костру. Шар огня опалил близ стоящих людей и вызвал давку на площади. Сообщается, что многие пострадавшие получили ожоги лица.

По одной из версий, причиной пожара могли стать смартфоны, сложенные в костер, пишет Yeshiva World. Перед зажжением огня раввин произнес речь о том, что смартфоны опасны и от них надо избавиться. По другой версии, взрыв вызвало горючее, которым обильно полили костер перед разжиганием.