В Израиле найден артефакт, доказывающий существование основателя Каббалы

Недавно, в ходе археологических раскопок в Западной Галилее, был найден фрагмент колонны периода римлян, на котором сохранились письмена на иврите.

Как сообщает проект "Еврейские новости", данное открытие является косвенным доказательством существования основателя Каббалы Рабби Шимона Бар-Иохая, который, как гласит предание, скрывался в галилейской деревне Пкиин от римлян. Это происходило после восстания Бар-Кохбы в 131-135 годах нашей эры. Здесь же Шимона Бар-Иохай написал книгу "Зоар".

"Эти надписи очень важны для наших знаний о деревне Пкиин в римский и византийский периоды. … Никто не поспорит с письменным артефактом: в древности здесь была синагога", - объясняет инспектор Управления по делам древностей Израиля Йоава Лерера.

Согласно данным раскопок, на территории селения существовала еврейская община времён основания Каббалы. Более того, сам основатель мистического течения жил и создавал свои труды в этой местности. Специалисты законсервировали найденные руины и в скором времени на них смогут посмотреть туристы.

*Каббала – это мистическое религиозное направление иудаизма, основанное Рабби Шимоном Бар-Иохаем, автором книги "Зоар", жившим во втором веке нашей эры. Каббалисты занимаются поиском тайного смысла священных текстов Торы, которая является основным религиозным писанием иудаизма.