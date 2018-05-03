На еврейском кладбище Самбора планируют создать мемориальный парк

В городе Самбор на Львовщине планируют создать Мемориальный парк "Помни", первый совместный памятник жертвам нацизма, коммунизма и новейшим Героям.

Идею создать такой мемориал уже десять лет вынашивает инициатор проекта, гражданин Канады Марк Фрайман, передает "Католический обозреватель".

В годы Второй мировой войны на старом еврейском кладбище в Самборе нацистами проводились массовые расстрелы мирного населения. Родителям Фраймана удалось выжить и они эмигрировали.

"Это старинное еврейское кладбище. И большинство тех, кого здесь убили во время войны, были евреями. В апреле 1943 года 1200 еврейских мужчин, женщин и детей были согнаны на это кладбище и расстреляны. Всех их похоронили в огромной братской могиле. Некоторых закопали еще живыми. В 1944 году здесь было расстреляно 17 украинских борцов с нацизмом. Также там нашли свой последний покой в июле 1945 года еврейские женщины и дети, которые прятались на этом кладбище. Их там нашли и уничтожили. Вместе с теми украинцами, которые прятали эти еврейские семьи. Кроме того, там похоронены поляки и цыгане, которых уничтожили нацисты, - рассказывает Марк Фрайман.

В 2008 году канадец посетил кладбище и был поражен запущенным состоянием могил. Он создал благотворительный фонд и решил заняться созданием мемориала. Первый его визит к местной власти Самбора был неудачным. Чиновники не захотели его слушать. Переговоры с местной общиной забрали десять лет. Нынешний городской голова Самбора Юрий Гамар заинтересован в создании памятного места.