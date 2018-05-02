В Ровенской области полиция начала расследовать факт повреждения часовни на еврейском кладбище

В Ровенской области полиция начала расследование по факту повреждения молитвенной часовни на еврейском кладбище в городе Острог.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, 2 мая в полицию поступило заявление от 57-летнего жителя Острога о том, что в ночь на 27 апреля неизвестные повредили молитвенную часовню на еврейском кладбище, чем нанесли материальный ущерб иудейской общине.

Следственно-оперативная группа обнаружила в часовне поврежденные стеклопакеты входных дверей и окон. Внутри помещения поврежден электроконвектор, мебель и разбросаны вещи.

Во время осмотра места происшествия правоохранители не обнаружили признаков того, что противоправные действия были совершены на религиозной почве.

Полицейские в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, устанавливают лиц, причастных к совершенному преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.