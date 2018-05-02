Президент Палестины заявил, что евреи в Европе подвергались погромам не из-за религии

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил 30 апреля, что евреи в Европе подвергались погромам не из-за их религии, а из-за их социальной роли и финансовых вопросов.

Выступая во время заседания Палестинского Национального Совета в Рамаллахе, Аббас приписал это утверждение еврейским ученым и сказал, что фактически "такие погромы не имели места в арабских странах, где были еврейские общины", сообщает "Лехаим".

Аббас вызвал скандал своей докторской диссертацией в Московском университете, когда он изучал связи между сионистским руководством в Израиле и нацистским режимом в 1930-х годах. В ней он использовал утверждения отрицателей Холокоста, таких как Роже Гароди, относительно правильного количества еврейских смертей в Холокосте.

Израильские официальные лица окрестили Аббаса отрицателем Холокоста, но он опроверг это обвинение. В январе прошлого года Аббас сказал, что "после Холокоста Европа хотела решить проблему евреев за наш счет". Президент Реувен Ривлин обвинил его в том, что он говорил "точно такие же вещи, за которые его много лет назад обвиняли в антисемитизме и отрицании Холокоста".