В Остроге, в Ровенской области, неизвестные разгромили могилу раввина Магаршо.

Об этом сегодня, 2 мая, на своей странице в Фейсбук сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Зверский погром на могиле великого раввина Магаршо (1555-1631) в Остроге, Ровенская область. Все окна в молельне были выбиты, святые книги разбросаны", - написал Эдуард Долинский.