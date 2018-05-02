В Ровенской области неизвестные разгромили могилу раввина Магаршо
11:12, 02 мая 2018Иудаизм
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Неизвестные разгромили могилу раввина Магарша / facebook.com/eduard.dolinsky
В Остроге, в Ровенской области, неизвестные разгромили могилу раввина Магаршо.
Об этом сегодня, 2 мая, на своей странице в Фейсбук сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"Зверский погром на могиле великого раввина Магаршо (1555-1631) в Остроге, Ровенская область. Все окна в молельне были выбиты, святые книги разбросаны", - написал Эдуард Долинский.
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