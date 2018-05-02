В Дубно ремонтируют синагогу 18 века

В Дубно Ровенской области ремонтируют аварийную и прогнившую крышу синагоги 18 века.

Как сообщает "Зеркало плюс", вместо деревянного каркаса будет установлена несущая металлическая конструкция. Ее обошьют деревом и покроют. Снаружи новая крыша будет выглядеть так же, как и старая.

Пока работы ведутся средствами Государственного историко-культурного заповедника города Дубно. Там для этого аккумулировали около 600 тысяч собственных средств.

В заповеднике надеются, что начало работы будет побуждать областную и городскую власти приобщиться. По информации "Зеркала плюс", когда-то городской глава Василий Антонюк обещал выделить миллион на это дело, и областной совет тоже собиралась выделить средства на реставрацию.

Общая сметная стоимость всех работ по восстановлению синагоги достигает четырех с половиной миллионов гривен.

Большая синагога в Дубно была построена в 1784 году и является одной из крупнейших синагог в Западной Украине. Входит в состав Государственного историко-культурного заповедника города Дубно.