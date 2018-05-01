В Днепре открыли аллею имени еврейского общественного деятеля Менахема Усышкина

Завершающим аккордом «Недели Израиля в Днепре», организованной Израильским Культурным Центром в Днепре при Посольстве Государства Израиль в Украине, посвященной 70-летию независимости Еврейского Государства, стала посадка и торжественное открытие аллеи имени Менахема Усышкина в Молодежном парке «Новокодацкий».

Открытие аллеи имени еврейского общественного деятеля Менахема Усышкина состоялось в воскресенье, 29 апреля, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Второй секретарь Посольства государства Израиль в Украине, директор Израильского Центра в Днепре Вячеслав Смоткин, подчеркнул, что он очень рад, что имя Менахема Усышкина будет увековечено в городе, где он прожил важный отрезок своей жизни, и что на ней будет высажено семьдесят кленов – в честь 70-летия государства Израиль.

Советник городского головы Олег Ростовцев рассказал о том, как, благодаря в том числе и заслугам Менахема Усышкина, народ Израиля смог построить государство Израиль на земле Израиля, и о том, как еврейский народ своим примером вдохновляет многие народы на воплощение мечты «быть свободным народом на своей земле».

Имя Менахема Усышкина получила главная аллея парка, ведущая от «Ледовой арены» к монументу «Крыло». Участие в посадке деревьев приняли как молодежь, участвующая в деятельности еврейских организаций, так жители и гости города, среди которых было немало посетителей парка.