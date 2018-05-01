Евреи-участники Второй Мировой Войны и жертвы нацизма получат материальную помощь

Объединенная еврейская община Украины выделит материальную помощь к Рош а-Шана более 14 тысяч евреев.

Как сообщает проект "Еврейские новости", всеукраинский союз еврейских общественных организаций «Объединенная еврейская община Украины» (ОЕОУ) поздравляет всех евреев Украины с праздниками месяца Тишрей (Рош а-Шана, Суккот и Симхат Тора) и объявляет о старте второго этапа Акции благотворительной помощи евреям-участникам Второй Мировой Войны и жертвам нацизма, в рамках которой финансовую помощь получат более 14 тысяч участников акции по всей Украине.

На первом этапе Акции более 12 тысяч ветеранов и жертв нацизма уже получили финансовую помощь от Объединенной еврейской общины Украины. На втором этапе организация планирует расширить этот список до 16 тысяч человек.

Благотворительная помощь оказывается как часть масштабной программы «Евреи Украины», которая стартовала в 2014 году по инициативе Объединенной еврейской общины Украины.

Программа нацелена на помощь и поддержку евреев Украины во всех аспектах социальной, культурной, повседневной жизни, возрождение и дальнейшее развитие еврейского образа жизни в Украине и за ее пределами, расширение и укрепление связей между еврейскими общинами, организациями и общественными объединениями.