В Днепре прошла Неделя Израиля, посвященная 70-летию еврейского государства

Израильский Культурный Центр в Днепре при Посольстве Государства Израиль в Украине с 22 по 29 апреля провел «Неделю Израиля в Днепре», посвященную 70-летию независимости Государства Израиль.

В рамках Недели Израиля в Днепре прошел кулинарный мастер-класс, показ израильского кино и концерт классической музыки, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Важным аспектом Недели стал кулинарный мастер-класс, для проведения которого в Днепр из Израиля прилетела Наталья Левензон, финалистка 5-го сезона кулинарного проекта «Мастер-шеф», которая провела интерактивное мероприятие в ресторане на берегу Днепра.

Все желающие могли узнать тайны важнейших элементов израильской кухни – таинственного хумуса, удивительного ориентального салата и универсального еврейского кулинарного символа – субботней халы.

В рамках программы «Недели Израиля» желающие могли посмотреть израильский фильм «Шадхен» («Сват») режиссера Ави Нешера.

Большой симфонический концерт, состоявшийся в четверг, представил широкую палитру классической музыки, звучащей в Израиле.

Специально для проведения этого концерта из Израиля прилетел Беньямин Юсупов, знаменитый пианист, дирижер и композитор, лауреат множества премий, в том числе Премии Союза композиторов СССР (1989). И именно ему предстояло дирижировать симфоническим оркестром Днепровской филармонии имени Когана, дабы представить Днепру «Вечер классической музыки Израиля».