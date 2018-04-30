Amazon Germany снял объявление с изображением модели в костюме раввина с деньгами

После жалоб, изображение модели в костюме раввина, держащего деньги, было снято с торгового сайта Amazon Germany.

Объявления о костюме – черная шляпа с синтетическими боковинками стоимостью до $ 20-появились на немецкоязычной версии Amazon на прошлой неделе, сообщает "Лехаим".

Розничный торговец, который продает костюмы, также продает поддельные бороды, говорится в сообщении. Отдельно Тайский интернет-магазин продавал желтые звезды, украшенные словом «Jude» – «еврей» по-немецки – в качестве модного аксессуара.

Нацисты заставляли евреев носить желтые звезды в 1930-1940-х годах. Розничный торговец, продающий желтые звезды, сообщил о том, что этот продукт был снят. Новости о продажах в немецком подразделении Amazon и на eBay совпадают с несколькими заявлениями европейских лидеров против антисемитизма.

Президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель 26 апреля заявили, что евреи являются неотъемлемой частью их обществ, и они считают, что они, как лидеры, будут действовать против преступлений на почве ненависти против евреев. А в Берлине 2000 человек, многие из которых были не евреями, прошли маршем, нося кипу на этой неделе.