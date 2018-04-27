Сенаторы США выразили обеспокоенность ростом антисемитизма и нацизма в Украине и Польше

В среду 57 членов конгресса США обратились с письмом к Госдепу США, в котором выражают обеспокоенность ростом антисемитизма и нацизма в Украине и Польше.

Обращение опубликовано на сайте члена палаты представителей Ро Ханна, сообщает проект "Еврейские новости".

В своем письме сенаторы призвали прекратить искажать историю Холокоста и почитать нацистских преступников, а также занятmся преступлениями на почве антисемитизма.

Авторы письма требуют Соединенные Штаты добиться отмены законов: в Польше о национальной памяти, а в Украине - о признании армий ОУН-УПА, УНР и ЗУНР борцами за независимость.

Конгрессмены напоминают о всплеске антисемитской риторики в Польше после принятия «закона национальной памяти».

В законе сказано, что упоминание об участие поляков в Холокосте – уголовное преступление.

В Украине же, по мнению конгрессменов, власть позволяет героизировать преступления нацистов, таких как Шухевич.

Называя памятники и улицы в честь человека, который принимал участие во «Львовских погромах» 1941 года, во время которых было убито 4 тысячи евреев, а также множество украинской и польской интеллигенции.

Гауптаман (капитан) Шухевич, действуя в составе подразделения «Бранденбург 800» 30 июня вошел во Львов (Украинская ССР). А позже лично готовил полки украинской милиции, которая сыграла определяющую роль в погромах 1941 года.

В 2017 году 30 июня в годовщину «Львовских погромов» проходил «Шухевич.Фест».

Сенаторы просят назначить Специального посланника по мониторингу и противодействию антисемитизму, а также предоставить его службе все необходимое финансирование.