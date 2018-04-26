Немецкую музыкальную премию "Эхо" упразднили из-за рэпа про Холокост

Оргкомитет престижной немецкой музыкальной премии "Эхо" решил упразднить ее после победы рэп-дуэта "Kollegah".

Как сообщает проект "Еврейские новости", рэперы победили в номинации лучший хип-хоп альбом, в одной из композиций которого звучат такие слова: "Мое тело более рельефно, чем у заключенных Освенцима, я творю новый Холокост".

Принявший ислам участник дуэта Феликс Блюм на вручении сказал, что он "просто хотел побалдеть". Рэпер уже был замечен в скандалах. Так он однажды избил фаната на своем концерте во время выступления.

Вручение премии вызвало шквал критики в Германии, от премии отказался известный израильский дирижер Даниэль Баренбойм, который заявил, что возвращает все свои музыкальные призы "Эхо" в знак протеста против присуждения премии антисемитскому альбому. К нему присоединились рок-музыкант Мариус Мюллер-Вестернхаген, пианист Игорь Левит, вокалист панк-рок-группы "Die Toten Hosen" Кампино.

Премия "Эхо" вручалась с 1991 года, победителей немецкого аналого "Грэмми" определяли по количеству проданных дисков. Рекорд по количеству премий принадлежит группе Kastelruther Spatzen.