В рамках Недели Израиля в Днепре открыли фотовыставку Бориса Бухмана

В понедельник, 23 апреля, в израильском центре «Менора» Днепра прошло открытие выставки украинского фотохудожника Бориса Бухмана, под названием «Шалом, Израиль», созданной по результатам его поездки на Святую Землю.

Открытие выставки состоялось в рамках недели торжеств в честь 70-летия провозглашения независимости государства Израиль, которые получили название «Неделя Израиля в Днепре» и проводятся Израильским Культурным Центром города, сообщает сайт еврейской общины Днепа.

Торжественное открытие началось с приветствия Второго секретаря Посольства государства Израиль в Украине, директора Израильского Центра в Днепре Вячеслава Смоткина.

Автор выставки, фотохудожник Борис Бухман рассказал гостям мероприятия о своей любви к Еврейскому Государству, эмоциях и проживаниях, которые он воплотил в этой выставке, и пожелал всем приятного просмотра.

«Открытие выставки прошло в теплой, дружеской обстановке, и представленные на ней фотографии получили высокую оценку как знатоков, так и любителей искусства», – отметил директор Израильского Центра в Днепре Вячеслав Смоткин.

В течение всей «Недели Израиля» все желающие могут ознакомиться с фотоработами Бориса Бухмана в Галерее центра «Менора».