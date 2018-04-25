На Волыни обнаружили еврейские надгробия, которые использовались в качестве бордюров

Еврейские надгробия-мацевы обнаружили на одной из улиц города Горохов Волынской области.

Надгробиями был вымощен бордюр улицы, сообщает "NewsOne" со ссылкой на Хесед-общину.

"Представители нашей общины, совместно с Volunteer Community выехали на место, чтобы убедиться в данном факте. Действительно, на одной улице бордюры - это мацевы (надгробки) с еврейского кладбища, мы обнаружили более 40 штук и думаем, что это не предел. Никто из опрошенных нами жителей не смог сказать, как мацевы оказались на дороге", - говорится в сообщении Хесед-общины в Фейсбук.

Сообщается, что местные власти готовы помочь в переносе надгробий на место исторического еврейского кладбища.

На улице города уже установили информационно-памятный знак.