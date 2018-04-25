В Германии евреев призвали отказаться от ношения кип

Евреев Германии призвали отказаться от ношения кип в крупных городах, таких, к примеру, как Берлин или Мюнхен.

С соответствующим призывом к единоверцам выступил глава еврейского совета Германии Йозеф Шустер, сообщает Islam-today со ссылкой на Rundfunk Berlin-Brandenbur.

«Открытое проявление веры – это правильно, однако я бы посоветовал вместо кипы носить в больших городах бейсболку или еще что-то», – отметил, в частности, он в интервью для радиостанции Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Рекомендация эта, как отмечается, связана с тем, что в Европе значительно вырос уровень антисемитизма. Ранее в апреле в центре Берлина было совершено нападение на двух израильтян в кипах. Злоумышленники набросились на них с ремнем, выкрикивая при этом антисемитские лозунги, а после скрылись. Власти Германии инцидент решительно осудили, назвав его «постыдным».