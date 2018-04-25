Еврейская молодежь провела волонтерские акции в 37 городах

В середине апреля в 37 городах СНГ, состоялось множество волонтёрских акций в рамках международного события J-Serve Day.

Как сообщает проект "Еврейские новости", каждый год, еврейские подростки по всему миру собираются вместе с единой целью - сделать мир лучше. В апреле еврейские подростки AJT (Active Jewish Teens) со всего СНГ погрузились в волонтёрство. Помочь одиноким пожилым людям по дому, устроить уборку мусора на еврейском кладбище, просто раздать прохожим печенье и шарики; не было рамок и ограничений.

В каждом из 37 городов СНГ были проведены свои волонтерские акции. Они были направлены на реализацию разных потребностей для разных слоев населения, но с единой целью – сделать окружающий мир лучше.

В Кривом Роге всемирная подростковая волонтерская инициатива J-Serve Day уже третий год подряд успешно привлекает неравнодушных подростков клуба BeJewish к совершению добрых поступков. 15 апреля подростки AJT посетили Криворожский детский интернат № 9 c мастер-классом для 40 учащихся.

Также 15 апреля было не простым для тинейджеров молодёжного клуба Мигдаль (Одесса). На J-Serve Day задача перед ними стояла – сделать этот день добрым для детей с ограниченными возможностями, из неблагополучных или мало обеспеченных семей.

В Сумах на J-Serve Day подростки с удовольствием посетили детский дом, познакомились с ребятами, рассказали им про свой клуб и AJT, узнали больше о них и их увлечениях, поиграли вместе и потанцевали. Подростки клуба подарили ребятам подарки, шарики и позитивные эмоции.

Ребята подросткового клуба Арайот (Харьков) организовали и приняли участие в нескольких волонтерских акциях. Подростки постели службу спасения животных, где помогали с выгулом собак и кошек и передали им необходимое питание.

Подростки молодежного клуба PikaJew (Бельцы, Молдова) посетили детский дом «Drumul spre casă». Участники МК провели очень весело и увлекательно время с воспитанниками. Детки успели стать друзьями ребят молодёжного клуба. Вместе играли в Твистер, рисовали и танцевали.

Участники подросткового клуба JeWorld города Запорожья также присоединились к международной акции J-Serve Day. В рамках которой провели волонтерскую акцию по озеленению города.

В рамках старта «Недели добрых дел», совместно с МК AJT (Мелитополь) в рамках международного J-Serve day, отправились на мемориал «Живые помните», который находится вблизи города, чтобы высадить «Аллею праведников Мелитополя».