Главный раввин Украины и мэр Львова обсудили проблему сохранения еврейского исторического наследия

Мер Львова Андрей Садовый встретился с главным раввином Киева и Украины Яковом Дов Блайхом.

Во время встречи стороны обговорили, в том числе и проблему сохранения еврейского исторического наследия, сообщает проект "Еврейские новости".

Андрей Садовый рассказал лидеру украинского иудейства о последних достижениях города Льва в рассматриваемом направлении. В частности, 4 сентября 2016 года во Львове стартовал мемориальный общественный проект «Пространство Синагог». Это первый в Украине случай, когда чествование мест еврейской истории инициировали и реализовали не общественные организации или фонды, а городской совет в сотрудничестве с отечественными и зарубежными партнерами. Ведь три сакральных сооружения («Золотая Роза», Бейт Гамидраш и Большая городская синагога) были уничтожены в 1940-х годах, во время Холокоста.

После обретения Украиной независимости этот участок в центре города пришел в запустение и был спрятан за большим металлическим забором. Поэтому здесь и объявили международный архитектурный конкурс по ревитализации мест еврейской истории во Львове. За более чем год удалось законсервировать уцелевшие остатки синагоги «Золотая Роза», обустроить на ее территории дренажную систему, а аутентичный фундамент Бейт Гамидраша было очищен от бетона и промаркирован белым камнем.

Также здесь была установлена мемориальная инсталляция «Увековечивание» с цитатами жителей Львова и известных евреев, связанных с городом, демонтирована летняя площадка соседнего ресторана и высажены новые деревья. Главная идея проекта: «Еврейская история Львова - это общее наследие и ответственность».