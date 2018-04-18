Во Франции вандалы осквернили еврейское кладбище

Еврейское кладбище около Парижа было осквернено человеком, который уничтожил восемь надгробий.

Как сообщает "Лехаим", инцидент, произошедший в начале этой недели, согласно сделанному 18 апреля заявлению Сэмми Гозлана, президента Национального бюро по бдительности против антисемитизма или BNVCA, привел к легким повреждениям надгробий на кладбище в Сен-Сен-Дени к северу от французской столицы.

По словам Гозлана, молодая женщина африканского происхождения, которая часто гуляла по территории кладбища, подозревается в том, что она связана с вандализмом. В заявлении не описывался ущерб и не было указано, подозревается ли женщина в нападении на кладбище как в преступлении на почве ненависти.

По словам Гозлана, BNVCA подала уголовный иск в полицию. В прошлом году лица, оставшиеся неизвестными, уничтожили 40 из 50 надгробий на еврейском кладбище 18-го века в восточной Франции. Прохожий заметил вандализм на заброшенном кладбище в Вальдвиссе, деревне, расположенной в 215 милях к востоку от Парижа.