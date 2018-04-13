Президенты Польши и Израиля возглавили "Марш жизни"

Президенты Израиля и Польши предприняли попытку смягчить горечь чувств, которые вспыхнули между их народами, присоединившись вчера к тысячам участников на мероприятии памяти жертв Холокоста в бывших нацистских лагерях смерти Аушвиц и Биркенау.

Президенты Израиля и Польши Реувен Ривлин и Анджей Дуда зажгли свечи, склонили головы и притронулись к Стене Смерти, месту в Аушвице, где заключенные, главным образом польские бойцы сопротивления, были казнены немецко-фашистскими силами во время Второй мировой войны, сообщает "Лехаим".

Затем они отправились вместе с тысячами других, в том числе многими молодыми евреями со всего мира, в «Марш жизни», памятное мероприятие, которое ежегодно проходит в День памяти жертв Холокоста. Торжественный марш начался у главных ворот Аушвица и закончился в трех километрах оттуда – у Биркенау, куда доставляли поездами и убивали в газовых камерах евреев со всей Европы.

«Наше общее присутствие здесь показывает миру: никогда больше не должно быть антисемитизма, никогда больше не должно быть геноцида, никогда не должно быть Холокоста», – сказал Дуда во время совместной пресс-конференции перед маршем.

Ривлин вспоминал, как Польша, некогда породившая крупнейшее в мире еврейское население, была колыбелью еврейской культуры до Холокоста. Но он также упомянул о «глубоких разногласиях», которые были у Польши с его страной в связи с принятием страной в начале этого года закона о Холокосте.