В Освенциме почтили память 6 миллионов евреев, убитых во время Холокоста

В международном Марше живых на этой неделе приняли участие более 12 000 евреев и неевреев из почти 50 стран; эти люди решили отправиться в Освенцим, чтобы почтить память 6 миллионов евреев, убитых во время Холокоста.

Но ежегодный марш в этом году связан с вопросами о готовности поляков бороться с участием некоторых из их предков в Холокосте: в феврале Польский Сенат принял закон, который делает преступлением обвинение государства или его граждан в соучастии с нацистами, сообщает "Седмица".

Несмотря на сомнения еврейских лидеров в том, что Польша сделала незаконным обсуждение темной главы своей истории, марш в четверг (12 апреля) состоялся.

Участники марша – в основном подростки и молодые люди, а также дипломаты, главы государств и представители синагогальных групп отметят День памяти жертв Холокоста в Израиле, пройдя от лагеря смерти Освенцим до Биркенау, лагеря в пределах города Освенцим.

После недели в Польше, гости из Израиля посетили Варшавское гетто, осмотрели некогда оживленные синагоги и поговорили с людьми, пережившими Холокост. Большинство из них вернется в Израиль вовремя, чтобы отпраздновать 70-ю годовщину основания страны, мероприятия начнутся на закате 18 апреля.

Польский Сенат принял закон, чтобы подчеркнуть, что Польша находилась под жестокой немецкой оккупацией во время Второй Мировой Войны и что именно нацисты, а не поляки строили концентрационные лагеря, такие как Освенцим.

Дэнни Данон, посол Израиля в Организации Объединенных Наций, сообщил, что он будет возглавлять делегацию послов ООН на марше живых, а затем направится в Израиль.