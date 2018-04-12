В Днепре сегодня состоится памятная церемония, посвященная Дню катастрофы и Героизма Европейского Еврейства

Израильский Культурный Центр в г. Днепр при посольстве Государства Израиль в Украине, совместно с филиалом «Сохнут-Украина», при поддержке музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине» и Украинского института изучения Холокоста «Ткума», приглашают всех желающих на торжественную церемонию, посвященную Йом А Шоа – Дню катастрофы и Героизма Европейского Еврейства.

Церемония состоится 12 апреля, в 18.00, сообщает проект "Еврейские новости".

Место проведения – музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине», зал Холокост, экспозиция «Бабьи Яры Украины».

К участию в церемонии приглашаются все желающие почтить память шести миллионов безвинных жертв гитлеровского геноцида.

Йом А Шоа отмечается ежегодно 27 нисана. В государстве Израиль этот день имеет статус государственного особого дня, что закреплено в Законе о Дне Памяти Катастрофы и Героизма в 1959 году, принятым Кнессетом.

Сначала намеревались назначить День Памяти Катастрофы и Героизма в день восстания, вспыхнувшего в Варшавском гетто, но дата начала восстания в апреле 1943 года являлась и датой начала праздника Песах, что не подходило для национального Дня Памяти.

Поэтому в апреле 1951 года Кнессет решил назначить день 27 нисана – шестой день после окончания праздника Песах – «Днем памяти Катастрофы и восстаний в гетто». Через неделю после этой даты Израиль празднует День Независимости. Близость по времени ко Дню Независимости символически выражает исторический переход еврейского народа от Холокоста к Возрождению.

День Памяти Катастрофы и Героизма начинается на заходе солнца и заканчивается на следующий день, с появлением звезд.