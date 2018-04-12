В Израиле и Польше сегодня почтут память жертв Холокоста

11:33, 12 апреля 2018
Иудаизм
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Сегодня - День героизма евреев и памяти жертв Холокоста / wikipedia.org

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на cursorinfo.co.il, в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» состоится церемония возложения венков и пройдут другие траурные мероприятия.

В 14.30 в Польше, в Освенциме, начнется традиционный «Марш жизни», во главе которого пройдут президент Израиля Реувен Ривлин и начальник генерального штаба Гади Айзенкот.

Вчера в 20.00 в мемориале «Яд ва-Шем» проходили траурные мероприятия, в которых принимали участие премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, президент страны Реувен Ривлин, председатель Кнессета Юлий Эдельштейн, а также представители общественности и парламентарии.

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