В Кишиневе проходит мемориальная акция к 115-летию еврейского погрома

В апреле 2018 года исполняется 115 лет со дня Кишиневского погрома 1903 года.

В дни апреля еврейская община Молдовы, организация «Никогда больше» и Еврейский культурный центр KEДEM проводят информационную акцию, посвященную этому трагическому событию. Об этом сообщает Jewish.ru.

В рамках акции в парке им. Штефана чел Маре в Кишиневе была открыла тематическая выставка, о погроме рассказали ученикам в лицеях и школах Молдовы.

Многочисленная еврейская община проживает на территории Молдовы более 600 лет, но именно Кишиневский погром 1903 года сделал ее печально известной всему миру. Предлогом к погрому стал кровавый навет, евреев обвинили в убийстве мальчика в Дубоссарах. Антисемитская пропаганда использовала это для призывов к мести. Погром начался в воскресенье, 6 апреля и продолжался три дня. В результате было убито 49 человек, около 600 ранено, треть зданий, принадлежащих евреям, была разрушена или повреждена.

Кишиневский погром стал первым в серии погромов в Бессарабии и соседней Украине. Массовые нападения 1903-1905 годов привели к эмиграции евреев из Российской империи в Израиль, США, Южную Африку, Латинскую Америку и Канаду. «Чтобы не допустить повторение кровавых событий, мы должны бороться с этнической и религиозной ненавистью, гонениями и насилием, с антисемитизмом, используя все возможные инструменты и действия, работать с властями, молодежной аудиторией, средствами массовой информации, снова и снова рассказывать о подобных трагедиях, которые привели к невинным жертвам и в чем-то изменили историю», - подчеркнул Александр Билинкис, председатель Еврейской общины Республики Молдова.