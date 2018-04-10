В Австрии евреи забеспокоились о возможном запрете кипы

Анонсированный «бирюзово-синим» правительством закон о запрете ношения в детских сада и школах головных уборов, более известный как «запрет на платок и хиджаб», похоже затрагивает не только детей из мусульманских семей, но и из семей, исповедующих другие религии, где головной убор является одним из атрибутов и символов веры.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо".

Будущий запрет на ношение головных уборов в детских садах и школах затрагивает все религии, но большинство австрийских СМИ делают акцент именно на платках и хиджабах, присущих исламу. Между тем, первыми после мусульман забеспокоились австрийские евреи, у которых традиционным мужским головным убором является кипа – головной убор благочестивого еврея, представляющий собой маленькую круглую (вязаную или сшитую из ткани) шапочку, прикрывающую макушку.

Как объясняют раввины, кипа не является символом веры, а является заповедью: «Для религиозных евреев, носящих головной убор, это религиозный долг».

Кроме того, по их мнению, запрет на ношение кипы, является ограничением свободы религии и вероисповедания, что прямо запрещено Конституцией Австрии.