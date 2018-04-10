В Киеве состоялось заседание Президиума Ассоциации еврейских организаций и общин Украины

В Киеве прошло заседание Президиума Ваада Украины.

Исполнительный со-президент Иосиф Зисельс выступил с отчетом о деятельности организации в 2017 году, прозвучали также краткие отчеты руководителей основных программ и проектов, а также был представлен финансовый отчет, сообщает ВААД.

Была отмечена особая роль со-президента Андрея Адамовского, благодаря которому бюджет организации увеличивается каждый год на 10%. Эти дополнительные средства идут, главным образом, на реализацию проекта музея Бабьего Яра, а также поддержку мемориального центра на еврейском кладбище Черновцов.

Наряду с увеличением финансовой поддержки малых общин, в текущем году при содействии ОЕОУ было безвозмездно распределено рекордное количество мацы – 17 тонн – среди нуждающихся евреев Украины.

Участники заседания получили мониторинг, посвященный проявлениям антисемитизма в Украине в прошлом году, а также издания Ваада и Центра изучения истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА.

Члены президиума были проинформированы о ходе переговоров по разработке концепции увековечивания памяти жертв Колиивщины, которое планируется организовать в Умани при участии польской общины, а также римо-католической и греко-католической церквей.

Заседание завершилось дискуссией членов президиума относительно выхода Ваада Украины из обновленного Евро-азиатского еврейского конгресса (зарегистрирован в Израиле в 2015 году) в связи с негативными тенденциями, проявившимися после Внеочередной Генеральной ассамблеи ЕАЕК, которая состоялась в июле прошлого года. Решение о выходе было принято большинством голосов при одном воздержавшемся.

В то же время президиум поддержал предложение Иосифа Зисельса отстаться в Евроазиатском еврейском конгрессе, где Ваад Украины является соучредителем (зарегистрирован в Казахстане в 2002 году).