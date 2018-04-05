На Буковину приедет делегация паломников-хасидов из четырех стран

В Черновицкую область 12-14 апреля приедет группа паломников-хасидов.

Согласно ориентировочной программой пребывания, делегация хасидов из Канады, Великобритании, Израиля и Соединенных Штатов Америки посетит Садгорскую синагогу в Черновцах и место расположения старой синагоги в г. Вижнице, сообщает «АСС».

Вопросы, связанные с приездом и пребыванием на территории Черновицкой области группы паломников-хасидов 12-14 апреля обсудили на совещании с председателем черновицкого областного совета Иваном Мунтяном.

В конце 2016 года в Черновцах открыли отреставрированную знаменитую Садгорскую синагогу – резиденцию известного в мире местного цадика. История этого здания связана с историей династии цадиков из семьи Фридманов. На сегодня династия Фридманов насчитывает почти 400 семей, которые живут в США, Бельгии, Великобритании и Израиле.