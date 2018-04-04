Паломники-хасиды посетят Буковину

В Черновицкую область 12-14 апреля приедет группа паломников-хасидов из Канады, Великобритании, Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Паломники, как сообщает информационное агентство "АСС", посетят Садгорскую синагогу в г. Черновцах и место расположения старой синагоги в г. Вижнице.

Вопросы, связанные с приездом и пребыванием на территории Черновицкой области группы паломников-хасидов 12-14 апреля обсудили на совещании с председателем черновицкого областного совета Иваном Мунтяном.

По информации пресс-службы облсовета, на совещании обсудили состояние туристической инфраструктуры Вижницкого района, рассмотрели ориентировочный план пребывания делегации на территории края.

Напомним, в конце 2016 года в Черновцах открыли отреставрированную знаменитую Садгорскую синагогу – резиденцию известного в мире местного цадика. История этого здания связана с историей династии цадиков из семьи Фридманов. На сегодня династия Фридманов насчитывает почти 400 семей, которые живут в США, Бельгии, Великобритании и Израиле.