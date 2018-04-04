В Иордании власти выступили против разрешения евреям молиться возле Храмовой горы

Амман официально объявил о своём протесте по поводу решения Израильского суда, который разрешил евреям молиться перед входом на Храмовую гору.

Как сообщает проект "Еврейские новости", перед этим, полицией были замечены 3 14-летние девочки, которые молились у ворот священного Храма. Представители власти просили суд запретить девочкам совершать молитвы подобным образом, на что получили отказ суда.

Судьи объяснили своё решение тем, что израильский народ имеет право молиться там, где считает необходимым. Власти Иордании, однако, стали оспаривать подобное решение.