Скончался бывший главный раввин ЦАХАЛа

В воскресенье, 1 апреля, в возрасте 66 лет скончался раввин Авихай Ронцки, бывший главой йешивы национально-религиозного направления в поселении Итамар, а с 2006 по 2010 года занимавший должность главного военного раввина.

Как сообщает Haaretz, в последний год раввин Ронцки страдал онкологическим заболеванием. У него осталась жена и шестеро детей.

Раввин Ронцки родился в светской семье, учился в военном интернате, служил в десантных войсках и принимал участие в войне Судного дня. В период армейской службы начал приближение к религии. После демобилизации работал с трудными подростками в Иерусалиме и учился в йешиве «Мерказ а-рав». В 1984 году его семья одной из первых переехала в поселении Итамар в Самарии. В 1988 году он создал в поселке йешиву, в которой на данный момент обучаются примерно 200 человек.

Авихай Ронцки стал известен широкой общественности в период пребывания на посту главного военного раввина. По его инициативе был основан отдел еврейского самосознания при военном раввинате. Этот проект вызвал немало критики, так как по мнению многих, он касался тех вопросов, которые до того находились в ведении образовательных войск.

Похороны раввина Ронцкого состоялись 1 апреля.