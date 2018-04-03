В Израиле в Пещере Патриархов состоялось необычное молитвенное шествие
16:14, 03 апреля 2018Иудаизм
1998
Раввин Цфат Шмуэль Элияху / 7kanal.co.il
Утром 3 апреля Пещера Патриархов в Хевроне приняла под своими сводами тысячи верующих израильтян, которые прибыли из разных концов страны для совместной молитвы.
В этом духовном событии принял участие раввин города Цфат Шмуэля Элияху, который напомнил о словах Галахи, что следует помнить во время каждой молитвы о том, что мы находимся в Храме, сообщает проект "Еврейские новости".
Это было необычное молитвенное шествие. Множество музыкальных инструментов звучало вместе с молитвами, увеличивая их силу и радость в сердцах собравшихся.
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