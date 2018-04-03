В Аризоне на Песах студентов обеспечили кошерными продуктами

В этом году еврейские студенты, которые обычно отправляются домой, чтобы отпраздновать праздник со своими семьями, не смогли этого сделать, так как весенние каникулы в Аризонском университете перенесли на начало марта, и на Песах в университете осталось примерно 3 500 еврейских студентов из четырех студенческих городков.

В связи с этим представители трех еврейских организаций приняли решение обеспечить кошерными продуктами всех желающих, сообщает проект "Еврейские новости".

Раввин Шмуэль Тейхталь работал со столовыми на территории кампуса, чтобы убедиться, что для студентов, придерживающихся традиций Песаха, есть кошерная пища.

«Мы должны убедиться, что ни один еврейский студент не остался голодным вовремя Песаха. Моя роль раввина кампуса университета состоит в том, чтобы каждый студент чувствовал себя как дома», - сказал раввин.