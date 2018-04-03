В Аризоне на Песах студентов обеспечили кошерными продуктами

14:36, 03 апреля 2018
Иудаизм
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Государственный университете Аризоны, США / byuaccounting.ne

В связи с этим представители трех еврейских организаций приняли решение обеспечить кошерными продуктами всех желающих, сообщает проект "Еврейские новости".

Раввин Шмуэль Тейхталь работал со столовыми на территории кампуса, чтобы убедиться, что для студентов, придерживающихся традиций Песаха, есть кошерная пища.

«Мы должны убедиться, что ни один еврейский студент не остался голодным вовремя Песаха. Моя роль раввина кампуса университета состоит в том, чтобы каждый студент чувствовал себя как дома», - сказал раввин.

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