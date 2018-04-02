В Днепре тысячи иудеев приняли участие в седерах

Общественные седеры в Днепре прошли в залах крупнейшего в мире еврейского центра «Менора», только в первом седере, который прошел «Menorah Grad Hall», участвовало более 1 000 человек.

Более полутысячи людей приняло участие и в седере, который прошел во второй вечер праздника, сообщается на сайте еврейской общины Днепра.

Для того чтобы каждый присутствующий выполнил все заповеди в точном соответствии с требованиями и предписаниями еврейской традиции, для каждого стола был подготовлен специальный ведущий, который мог помочь точно провести все ритуалы и разъяснить их смысл. Этих ведущих, которыми стали студенты «Шиурей Тора Любавич» и участники программы «Старший брат/Старшая сестра», готовил один из опытнейших песаховедов общины – Ян Сидельковский.

Созданию общей атмосферы праздника содействовал традиционный хор солистов Оперного театра, исполнявший пасхальные песни. Все элементы Седера выполнялись слажено и с глубоким духовным наполнением.

Кроме седеров для членов еврейской общины Днепра, пасхальные трапезы были организованы для семей из Израиля и других стран мира, которые приняли решение провести пасхальные каникулы в центре «Менора» в рамках специальной программы.

Фотографии сделаны до наступления времени праздника, ибо в первые два дня Песаха, обладающие статусом «йом тов», фотографирование запрещено.