В Днепре тысячи иудеев приняли участие в седерах

16:53, 02 апреля 2018
Иудаизм
576
Седеры в Днепре / djc.com.ua

Более полутысячи людей приняло участие и в седере, который прошел во второй вечер праздника, сообщается на сайте еврейской общины Днепра.

Для того чтобы каждый присутствующий выполнил все заповеди в точном соответствии с требованиями и предписаниями еврейской традиции, для каждого стола был подготовлен специальный ведущий, который мог помочь точно провести все ритуалы и разъяснить их смысл. Этих ведущих, которыми стали студенты «Шиурей Тора Любавич» и участники программы «Старший брат/Старшая сестра», готовил один из опытнейших песаховедов общины – Ян Сидельковский.

2

Созданию общей атмосферы праздника содействовал традиционный хор солистов Оперного театра, исполнявший пасхальные песни. Все элементы Седера выполнялись слажено и с глубоким духовным наполнением.

Кроме седеров для членов еврейской общины Днепра, пасхальные трапезы были организованы для семей из Израиля и других стран мира, которые приняли решение провести пасхальные каникулы в центре «Менора» в рамках специальной программы. 

Фотографии сделаны до наступления времени праздника, ибо в первые два дня Песаха, обладающие статусом «йом тов», фотографирование запрещено.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter