Во Львове представили уникальную коллекцию древних еврейских реликвий

Еврейские реликвии XVII – начала ХХ веков представлены во Львовском музее этнографии на выставке «Реликвии еврейского мира Галичины».

Последний раз эти предметы презентовали в городе Льва в 1933 году, сообщает "Радио Свобода".

До Второй мировой войны большинство этих экспонатов принадлежали коллекционеру, юристу, этнографу Максимилиану Гольдштайну, который собирал памятки XVIII века. А спасти собрание в годы немецкой оккупации удалось благодаря известным украинским деятелям.

Более 400 экспонатов едва поместились в пяти залах Музея этнографии. Здесь представлены предметы, посуда, одежда, фотографии, вышивки, графика, экслибрисы, подсвечники, украшения на молитвенных покрывалах, по которым можно представить жизнь обычной еврейской семье в Галиции в период ХVII – начала ХХ века.

Большинство деревянных, металлических изделий, а также смастеренных из ткани еврейскими ремесленниками были в каждой еврейской семьи, где хранилась особая посуда для праздника Песах. Среди них специальная тарелка для мацы и пасхальное блюдо.

Максимилиан Гольдштейн еще в 1910 году вместе с друзьями хотел открыть еврейский музей во Львове. Но идее помешала Первая мировая война.

Лишь в 1934 году в городе появился такой музей, но он не базировался на собрании Гольдштейна, который в 1935 году открыл частный музей. Львов до войны имел два еврейские музея. А вот выставка экспонатов еврейской культуры состоялась во Львовском музее художественной промышленности в 1933 году. Тогда представили коллекции Максимилиана Гольдштейна, доктора Марка Райхенштейна, а также экспонаты из синагог Галиции.

30 августа 1941 года, во время немецкой оккупации, Максимилиан Гольдштейн, понимая опасность, передал Музею художественного промысла собственную коллекцию иудаики. А в декабре 1941 года Максимилиан Гольдштейн с женой Нусею-Фанни и младшей дочерью Иреной вынуждено переселился в гетто. В 1942 году семья «пропала без вести», неизвестна и судьба старшей дочери – Лилии. Есть предположение, что Гольдштейнов убили в гетто или в Яновском концлагере.

Коллекционер погиб, а его большое собрание сохранилось благодаря известным львовским деятелям – Ілариону Свенцицкому, Ярославу Пастернаку, Александру Чоловскому, которые понимали ценность собрания еврейского коллекционера Максимилиана Гольдштейна для следующих поколений.