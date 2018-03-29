Президент Франции посетил похороны убитой мусульманином еврейки

Президент Франции Эммануэль Макрон пришел на похороны 85-летней еврейки Мирей Кнолл, которая, по основной версии следствия, была убита в своей квартире соседом-мусульманином.

Макрон заявил на церемонии, что женщину убили из-за ее национальности и подчеркнул, что преступник осквернил «основные ценности и историю» Франции. Президент надел на похороны кипу, сообщает JTA.

В среду, 29 марта, в Париже состоялось шествие в память Мирей Кнолл, в котором приняло участие около 10 тыс. человек. Участники марша прошли от площади Наций до дома, в котором жила убитая. На марш пришло множество представителей еврейской общины Франции, многие несли израильские флаги, отмечают СМИ.

Участники акции выразили обеспокоенность увеличением числа нападений на евреев во Франции.

Напомним, тело 85-летней Мирей Кнолл было обнаружено в пятницу, 23 марта, пожарными в ее квартире в Париже. Убийцы нанесли женщине не менее одиннадцати ножевых ранений и подожгли квартиру в пяти местах. В рамках расследования уже задержано двое человек, один из них - 29-летний сосед покойной. Как сообщалось ранее, женщина жаловалась на соседа-мусульманина, который угрожал ее сжечь. Полиция Франции заявила об антисемитском мотиве в убийстве.