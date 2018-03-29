Генпрокуратура Польши заявила, что закон о Холокосте противоречит конституции страны

Генпрокуратура Польши заявила, что закон об Институте национальной памяти, который вступил в силу 1 марта, противоречит конституции страны.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Associated Press", в заявлении отмечается, что противоправные действия, совершенные за границей, не могут наказываться только по польскому законодательству, так как конституция Польши запрещает подобное вмешательство во внутреннюю политику других стран. Речь идет о положении польского закона, которое предполагает до трех лет лишения свободы за высказывания о причастности поляков к Холокосту даже в отношении иностранных граждан.

Генпрокуратура утверждает, что закон не сможет применяться и будет имет обратный эффект тому, который ожидают его авторы. Закон об Институте национальной памяти призван улучшить имидж Польши за границей, но вместо этого он стал объектом критики со стороны Израиля, США и Украины.

Агентство отмечает, что заявление стало неожиданностью, так как генпрокурор Збигнев Зебро также возглявляет министерство юстиции Польши, которое одобрило «закон о Холокосте».

С 1 марта Институт национальной памяти Польши получил уже 44 жалобы на нарушение закона о Холокосте, в том числе жалобу на фильм британской Би-би-си «Освенцим – фабрика смерти». Также замминистра иностранных дел Польши Ян Дзедзичак потребовал убрать упоминание «польской полиции» в Мемориале Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.